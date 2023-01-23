Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Дрова за 12 млн рублей: предприниматель незаконно спилил дубы в Туапсинском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/drova-za-12-mln-rublej-predprinimatel-nezakonno-spilil-duby-v-tuapsinskom-rajone
Дрова за 12 млн рублей: предприниматель незаконно спилил дубы в Туапсинском районе
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Сотрудники полиции в Туапсинском районе получили информацию о том, что на территории Шаумянского участкового лесничества незаконно вырубили ценные деревья.

Полицейские прибыли на место и установили, что 37-летний индивидуальный предприниматель дал поручение двоим работникам спилить 24 дуба. Разрешения на вырубку у мужчины не было.

Древесину предприниматель перевез в Апшеронский район на КамАЗе для продажи в качестве дров. Сумма ущерба составила более 12 млн рублей.

Нарушителя задержали и возбудили уголовное дело. На время следствия его заключили под стражу. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

Читайте также: мэрия Краснодара остановила незаконную вырубку деревьев в поселке Краснодарском.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Стало известно, где построят новый курортный город-миллионник в Краснодарском крае
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
После жесткой посадки воздушного шара в Сочи на организаторов прогулки завели дело
После жесткой посадки воздушного шара в Сочи на организаторов прогулки завели дело
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Пассажиры поврежденного круизного лайнера Astoria Grande вернутся в Сочи самолетами
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Будет новая мобилизация в 2023? Зачем увеличивают Вооруженные силы России.
  2. Дрова за 12 млн рублей: предприниматель незаконно спилил дубы в Туапсинском районе
  3. Белореченский и Полтавский полигоны ТБО: выученные уроки
  4. В ДТП с иномаркой пострадали 10 пассажиров маршрутки в Славянске-на-Кубани
  5. Юрист рассказал, что делать с найденной чужой банковской картой
  6. Мужчина избил девушку из-за неформальной прически на улице в Краснодаре. Видео
Прямой эфир
Мы в соцсетях