Дрова за 12 млн рублей: предприниматель незаконно спилил дубы в Туапсинском районе

Сотрудники полиции в Туапсинском районе получили информацию о том, что на территории Шаумянского участкового лесничества незаконно вырубили ценные деревья.

Полицейские прибыли на место и установили, что 37-летний индивидуальный предприниматель дал поручение двоим работникам спилить 24 дуба. Разрешения на вырубку у мужчины не было.

Древесину предприниматель перевез в Апшеронский район на КамАЗе для продажи в качестве дров. Сумма ущерба составила более 12 млн рублей.

Нарушителя задержали и возбудили уголовное дело. На время следствия его заключили под стражу. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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