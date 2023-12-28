Народный этап голосования премии «Служение» стартовал в России

Выбрать проект, управленческое решение и кандидата специальной номинации можно до 14 января 2024 года. Проголосовать может любой желающий в каждой из десяти номинаций на официальном сайте премияслужение.рф. Церемония награждения победителей пройдет 16 января следующего года.

В номинации «Прямой разговор — доверие к власти» оценят создание эффективных каналов коммуникации с гражданами, а в номинации «Новые технологии — новые возможности» — внедрение цифровых технологий.

Кроме того, в номинации «Мой край — моя гордость» рассмотрят проекты, направленные на популяризацию муниципального образования, а в номинации «Опыт наставника — успех молодых» — институт наставничества. Также в номинации «Малая родина — сила России» предусмотрели награды за повышение качества жизни граждан, а за помощь участникам СВО и их семьям — в номинации «Защита отечества — общее дело».

Проголосовать за проекты, которые реализовали с помощью бизнеса, можно в номинации «Объединяя усилия — умножаем возможности». Успешные управленческие решения, которые можно масштабировать и применить на всю страну — оценят в номинации «Практики муниципалитета — решения для страны», а совместную работу власти и граждан — в номинации «Инициатива каждого — общий успех».

Для представителей муниципального сообщества за особый вклад в служение людям предусмотрены награды в специальной номинации «Судьба человека — гордость Отечества».

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проходит по поручению президента РФ Владимира Путина. В этому году премию проводят впервые. Она станет ежегодным событием для муниципального сообщества.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на всероссийскую премию «Служение» поступило почти 19 тыс. заявок.