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На всероссийскую премию «Служение» поступило почти 19 тыс. заявок

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-vserossijskuyu-premiyu-sluzhenie-postupilo-pochti-19-tys-zayavok
На всероссийскую премию «Служение» поступило почти 19 тыс. заявок
Фото премияслужение.рф

Прием заявок завершили. От представителей муниципального сообщества из 89 регионов России поступило 18 тыс. 458 заявлений.

Кроме того, 433 заявки подано в специальной номинации. Все заявки прошли первичный отбор и будут оценены экспертным советом. Народное голосование начнется 25 декабря на сайте премияслужение.рф. Оно продлится до 14 января 2024 года.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению президента РФ и присваивается представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Премия проводится впервые. Планируется, что она станет ежегодным событием. Вручать награды будут в десяти номинациях: «Мой край — моя гордость»; «Малая родина — сила России»; «Защита отечества — общее дело»; «Объединяя усилия — умножаем возможности»; «Инициатива каждого — общий успех»; «Прямой разговор — доверие к власти»; «Опыт наставника — успех молодых»; «Новые технологии — новые возможности»; «Судьба человека — гордость Отечества».

Лауреаты и победители будут определены и награждены в январе 2024 года.

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