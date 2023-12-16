На всероссийскую премию «Служение» поступило почти 19 тыс. заявок

Прием заявок завершили. От представителей муниципального сообщества из 89 регионов России поступило 18 тыс. 458 заявлений.

Кроме того, 433 заявки подано в специальной номинации. Все заявки прошли первичный отбор и будут оценены экспертным советом. Народное голосование начнется 25 декабря на сайте премияслужение.рф. Оно продлится до 14 января 2024 года.

Всероссийская муниципальная премия «Служение» проводится по поручению президента РФ и присваивается представителям муниципального сообщества — командам и людям, которые внесли особый вклад в развитие муниципальных образований и повышение качества жизни граждан.

Премия проводится впервые. Планируется, что она станет ежегодным событием. Вручать награды будут в десяти номинациях: «Мой край — моя гордость»; «Малая родина — сила России»; «Защита отечества — общее дело»; «Объединяя усилия — умножаем возможности»; «Инициатива каждого — общий успех»; «Прямой разговор — доверие к власти»; «Опыт наставника — успех молодых»; «Новые технологии — новые возможности»; «Судьба человека — гордость Отечества».

Лауреаты и победители будут определены и награждены в январе 2024 года.

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