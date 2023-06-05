Наркозакладчику грозит 20 лет колонии за распространение 100 граммов мефедрона в Краснодарском крае

В полиции Лабинского района завершили расследовать уголовное дело в отношении 27-летнего местного жителя, которого обвиняют в незаконном распространении наркотиков.

По данным следствия, мужчина купил N-метилэфедрон и мефедрон в интернете, расфасовал на дозы и планировал распространить через закладки. При личном досмотре полицейские нашли в куртке подозреваемого 40 свертков с наркотиками. Также установили места тайников, из которых изъяли еще несколько пакетов с наркотиками. Всего у наркодилера изъяли более 100 г наркотиков.

Возбудили уголовное дело. На время следствия подозреваемого поместили под стражу. Расследование завершили, материалы дела передали в суд. Обвиняемому грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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