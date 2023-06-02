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Двоих закладчиков будут судить за распространение метилэфедрона в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/dvoih-zakladchikov-budut-sudit-za-rasprostranenie-metilefedrona-v-krasnodare
Двоих закладчиков будут судить за распространение метилэфедрона в Краснодаре
Фото пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В полиции завершили расследование уголовного дела о распространении наркотиков в отношении двоих приезжих из Тюмени в возрасте 20 и 23 лет.

По данным следствия, двое парней и девушка распространяли N-метилэфедрон в Краснодаре. Наркотики они покупали оптовыми партиями через интернет, фасовали на дозы и готовили к распространению через закладки. При личном досмотре, а арендованной квартире, а также из тайника изъяли около 50 г N-метилэфедрона, а также электронные весы и упаковочные материалы.

Возбудили уголовное дело. Оба мужчины были заключены под стражу, уголовное дело в отношении девушки расследуют отдельно. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: около 1,5 кг мефедрона изъяли полицейские в подпольной нарколаборатории в Краснодаре.

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