Двоих закладчиков будут судить за распространение метилэфедрона в Краснодаре

В полиции завершили расследование уголовного дела о распространении наркотиков в отношении двоих приезжих из Тюмени в возрасте 20 и 23 лет.

По данным следствия, двое парней и девушка распространяли N-метилэфедрон в Краснодаре. Наркотики они покупали оптовыми партиями через интернет, фасовали на дозы и готовили к распространению через закладки. При личном досмотре, а арендованной квартире, а также из тайника изъяли около 50 г N-метилэфедрона, а также электронные весы и упаковочные материалы.

Возбудили уголовное дело. Оба мужчины были заключены под стражу, уголовное дело в отношении девушки расследуют отдельно. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд. Обвиняемым грозит до 20 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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