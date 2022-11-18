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Наркоторговец из Тихорецка прятал марихуану в мягкой игрушке

Происшествия
18.11.2022 15:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/narkotorgovets-iz-tihoretska-pryatal-marihuanu-v-myagkoj-igrushke
Наркоторговец из Тихорецка прятал марихуану в мягкой игрушке
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За торговлю наркотиками 30-летнему мужчине грозит до 20 лет лишения свободы.

По данным следствия, подозреваемый купил порядка 143 г марихуаны. Наркотик он спрятал в мягкой игрушке и в таком виде продал жителю Белоглинского района. Также полицейские установили его причастность к еще двум фактам сбыта запрещенных веществ.

Сотрудники ОМВД России по Белоглинскому району задержали злоумышленника на одной из улиц Тихорецка. На мужчину завели уголовное дело. В настоящее время его расследование уже завершили, дело передали в суд.

Подозреваемый находится под стражей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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