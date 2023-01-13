Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Наркотики и ружье в холодильнике: житель Ейска пытался подставить жену, но «попал» сам

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/narkotiki-i-ruzhe-v-holodilnike-zhitel-ejska-pytalsya-podstavit-zhenu-no-popal-sam
Наркотики и ружье в холодильнике: житель Ейска пытался подставить жену, но «попал» сам
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, он находится под стражей.

По данным следствия, 61-летний житель Ейска купил 250 г марихуаны, обрез гладкоствольного охотничьего ружья и патроны. Во время ремонта автомобиля своей жены он спрятал часть наркотиков в чехлы подголовников передних сидений.

Потом, воспользовавшись отсутствием супруги дома, подложил оставшиеся наркотики и ружье в холодильник, стоявший под навесом. После этого он попросил знакомого заявить в полицию, что в доме женщины хранятся запрещенные вещества и оружие. Причиной такого поведения стала неприязнь к супруге.

На злоумышленника завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков и огнестрельного оружия. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: боевые патроны к автомату Калашникова нашли в багажнике машины на посту ДПС в Краснодарском крае.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Пассажир автобуса погиб в ДТП с КамАЗом в Армавире
Пассажир автобуса погиб в ДТП с КамАЗом в Армавире
В Туапсинском районе ограничили движение на трассе А-147 из-за опрокидывания грузовика
В Туапсинском районе ограничили движение на трассе А-147 из-за опрокидывания грузовика
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
СК опубликовал видео с места смертельного ДТП с автобусом и КамАЗом в Армавире
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Число погибших в массовой аварии в Славянске-на-Кубани увеличилось до двух
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Взять пулемет вызвался сам: Вадим Захарченко — солдат огня, разведчик жизни
  2. В Геленджике переименуют улицу Луначарского
  3. Житель Сочи выстрелил в соседа из ружья за замечание о дрифте по ночам
  4. Начальника отдела МУГАДН по Краснодарскому краю осудили на 7 лет за взятки
  5. После новогодних праздников отдых в Сочи резко подешевел на 15-30%
  6. Опрос: почти половина мужчин России считает выход на пенсию позже женщин дискриминацией
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях