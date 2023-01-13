Наркотики и ружье в холодильнике: житель Ейска пытался подставить жену, но «попал» сам

Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, он находится под стражей.

По данным следствия, 61-летний житель Ейска купил 250 г марихуаны, обрез гладкоствольного охотничьего ружья и патроны. Во время ремонта автомобиля своей жены он спрятал часть наркотиков в чехлы подголовников передних сидений.

Потом, воспользовавшись отсутствием супруги дома, подложил оставшиеся наркотики и ружье в холодильник, стоявший под навесом. После этого он попросил знакомого заявить в полицию, что в доме женщины хранятся запрещенные вещества и оружие. Причиной такого поведения стала неприязнь к супруге.

На злоумышленника завели уголовное дело за незаконный оборот наркотиков и огнестрельного оружия. В настоящее время расследование завершили, дело передали в суд, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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