Боевые патроны к автомату Калашникова нашли в багажнике машины на посту ДПС в Краснодарском крае

В Кущевском районе полицейские задержали 54-летнего мужчину, который незаконно перевозил боеприпасы.

На стационарном посту ДПС «Кущевский» для проверки документов остановили машину марки Ford. В ней находился пассажир — 54-летний житель Кущевского района. В багажнике автомобиля при досмотре нашли и изъяли 30 патронов, принадлежащих пассажиру.

Экспертиза установила, что это — патроны к автомату Калашникова, и они пригодны для стрельбы, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. На время следствия подозреваемого отпустили под подписку о невыезде. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

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