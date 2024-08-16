Наркоману грозит 8 лет колонии за попытку дать взятку полицейскому на Кубани

Прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении жителя Кропоткина. Его подозревают в покушении на дачу взятки полицейскому.

По данным следствия, в мае этого года полицейский задержал мужчину, который был в состоянии наркотического опьянения. Тот попытался откупиться от административной ответственности, дав сотруднику полиции 15 тыс. рублей. Однако его действия пресекли в рамках проводимых полицейскими оперативных мероприятий.

На мужчину завели уголовное дело о покушении на дачу взятки должностному лицу (ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ).

Расследование завершили, дело передали в суд. Мужчине грозит до восьми лет лишения свободы и штраф в размере тридцатикратной суммы взятки, сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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