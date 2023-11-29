Нарколог Шуров рассказал, почему в мороженое добавляют алкоголь

В Минфине предложили ограничить предельное содержание этилового спирта в мороженом и десертах с 7–10% до 1,2%. Это решение обусловлено тем, что такое мороженое продается свободно и вблизи детских учреждений.

Врач-нарколог, психиатр Василий Шуров согласился с предложением о снижении содержания спирта в мороженом.

«На ребенка алкоголь действует в расчете на массу тела, как и у любого. У детей она маленькая, и легко может случиться передозировка. Вот так вот хитренько формируется привыкание к эффекту, даже незаметно», — отметил специалист.

По его словам, мороженое и так дает достаточно эйфории благодаря жиру и сахару.

«Туда пихать алкоголь можно только с какими-то диверсионными целями, поэтому однозначно — 8% это очень много. Даже 1% — непонятно, для чего он там нужен», — подчеркнул нарколог.

Доктор рассматривает этот случай, как и детские конфеты с никотином, —диверсией. По его словам, детей провоцировать нельзя, делая такие продукты доступными.

«Детям алкоголь у нас строго запрещен и, соответственно, никакого искушения, тем более это не регламентируется. Что, там будут паспорт на мороженое требовать? Это смешно», — цитирует Шурова телеканал «360».

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