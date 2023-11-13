Диетолог Бережная предупредила о вредных свойствах чая

Из-за высокого содержания кофеина чай может стать причиной головной боли или проблем с пищеварением.

В чае содержится в четыре раз больше кофеина, чем в кофе. Но, помимо тонизирующего эффекта, это вещество может вызывать у некоторых людей головные боли, повышение артериального давления, тахикардию, боли в животе и диарею рассказала гастроэнтеролог, диетолог Ирина Бережная.

При этом в чае есть дубильные вещества, из-за которых ухудшается пищеварение, усвоение витаминов и микроэлементов.

«Поэтому чаем не стоит запивать еду. Лучше пить его для удовольствия, в совершенно отдельное от приема пищи время», — объяснила медик.

Кроме того, плохим временем для чаепития считается вечернее время суток, даже если человек хорошо переносит кофеин.

«Если пить чай на ночь, то у вас будет нарушение сна. Поэтому чай всем полагается пить в первой половине дня», — цитирует Ирину Бережную радио Sputnik.

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