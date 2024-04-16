Наркодилера из Ставрополья с полкило «синтетики» поймали в кустах на улице Сочи

Сотрудники патрульно-постовой службы полиции Сочи на улице Виноградной в Центральном районе курорта заметили прохожего, который что-то в кустах.

Подозрительного мужчину задержали, им оказался 21-летний житель Ставропольского края. Во время досмотра у него нашли сверток с мефедроном. В квартире подозреваемого также нашли мефедрон, весы и упаковочный материал. Полицейские установили места четырех тайников, куда злоумышленник успел спрятать наркотики. Всего изъяли более 460 г наркотиков, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Возбудили уголовное дело. Подозреваемого поместили под стражу, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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