Направлявшийся в Москву из Сочи самолет приземлился на запасном аэродроме

Пять рейсов авиакомпании «Уральские авиалинии», направлявшихся в Москву, 10 сентября ушли на посадку на запасные аэродромы из-за временного закрытия части воздушного пространства аэропортов московского авиаузла.

Среди рейсов также самолет, летевший в Домодедово из Сочи. Более 10 рейсов авиакомпании задерживаются, в том числе рейс Домодедово — Сочи.

Кроме того, три рейса, направлявшихся в Казань, в том числе и лайнер из Сочи перенаправлены на запасные аэродромы, сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе международного аэропорта Сочи отметили, что изменения в расписании не носят массовый характер.

«В связи с ограничением полетов в ночь с 9 на 10 сентября в Московском авиационном узле, а также в Казани, в течение дня 10 сентября авиакомпании могут корректировать расписание рейсов в/из Сочи с учетом веерных задержек дальнейших рейсов, выполняемых на тех же воздушных судах», — говорится в сообщении пресс-службы международного аэропорта Сочи в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в столичных аэропортах Внуково и Домодедово в ночь на 10 сентября ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов на фоне атаки беспилотников на Москву и Московскую область. В связи с этим пять авиарейсов из Москвы прибудут в Сочи с задержкой. Всего ночью силы противовоздушной обороны ВС РФ перехватили и уничтожили 144 украинских БПЛА над центральными регионами России, в том числе 20 — над Московской областью.