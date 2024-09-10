Из-за атаки БПЛА пять авиарейсов из Москвы прибудут с задержкой в Сочи

В столичных аэропортах Внуково и Домодедово в ночь на 10 сентября ввели временные ограничения на прием и отправку самолетов на фоне атаки беспилотников на Москву и Московскую область.

«По независящим от аэропорта причинам во Внуково ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов с 01:30», — приводит ТАСС заявление аэропорта Внуково.

Такие же ограничения вели и в Домодедово.

«По решению государственной корпорации по организации воздушного движения введены временные ограничения на работу московского аэропорта Домодедово», – цитирует РИА «Новости» представителя аэрогавани.

В связи с этим пять авиарейсов из Москвы прибудут в Сочи с задержкой. Так, вылеты рейсов U6-171, U6-185, U6-221 и U6-233 «Уральских авиалиний» из Домодедово в город-курорт вылетят с опозданием на несколько часов. Кроме того, задержится рейс F7-305 компании «Ай Флай» из Внуково в Сочи.

Актуальную информацию о статусах авиарейсов проверяйте на онлайн-табло Международного аэропорта Сочи.

Всего ночью силы противовоздушной обороны ВС РФ перехватили и уничтожили 144 украинских БПЛА над центральными регионами России, в том числе 20 над Московской областью, сообщает Минобороны РФ.

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