Направивший винтовку на женщину житель Краснодара извинился перед ней

Полицейские Краснодара разыскали мужчину, который стрелял по голубям около мусорных контейнеров на улице Кавказской, а затем выстрелил женщине под ноги и направил дуло винтовки ей в лицо.

Злоумышленников оказался ранее не судимый 39-летний местный житель. В отделе полиции он принес извинения за свой поступок в одном из краснодарских дворов.

«Хочу извиниться перед данной гражданкой, так как она меня неправильно поняла. Цели стрелять по голубям и животным у нас не было. Мы пошли на мусорку, чтобы проверить винтовку. Приношу свои извинения перед гражданкой, так как у меня не было цели нанести ей какой-либо вред или увечья», — сказал задержанный на видеозаписи, опубликованной пресс-службой УМВД России по Краснодару в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», стрелявший по голубям мужчина направил пистолет в лицо женщине в Краснодаре после того, как она сделала ему замечание.