Напитки для лета: что лучше пить в жару вместо сладкой газировки

Летом в жаркую погоду многие часто пьют сладкую газировку. Однако в них мало полезного, кроме того, они не утоляют жажду. Вместо них советуют употреблять альтернативные варианты напитков.

Эксперты предлагают готовить нечто похожее на лимонад: добавлять в чистую или газированную воду мяту, ягоды, лайм или лимон, а также нарезанный огурец и базилик, грейпфрут или апельсин. Такой напиток, во-первых, поможет справиться с жаждой, а во-вторых, не навредит здоровью.

Также в жару стоит пить больше холодного чая. Однако предпочтение лучше отдавать не магазинному — в нем много сахара, а напитку домашнего приготовления, либо комбуче.

Еще один напиток, который освежит в жару, — колд брю. Чтобы его сделать, нужно залить молотый кофе холодной водой и дать ему настояться от 8 до 24 часов. Такой напиток приобретает концентрированный, приятный и мягкий вкус. Таким же образом можно заварить иван-чай, пишет 360.ru со ссылкой на «Общественную службу новостей».

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