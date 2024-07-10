Диетолог Дианова рассказала о трех ошибках при приготовлении домашнего кваса

Домашний квас полезнее купленного, так как в нем больше витаминов, нет консервантов, меньше сахара, при этом он хорошо утоляет жажду.

При приготовлении домашнего кваса важно не допускать трех ошибок, отметила диетолог, гастроэнтеролог Нурия Дианова. Одно из правил ― стерильные условия, так как квас из-за сахаров ― питательная среда для любых бактерий, грибов и плесени.

«Все думают: у меня же не улица, у меня дом, а на самом деле зона около мойки в диаметре 1,5–2 м ― самое бактериологически обсемененное место. Поэтому надо соблюдать максимальную чистоту: мыть руки, посуду брать чистую», ― объяснила эксперт.

Помимо условий, очень важно качество продуктов, рассказала специалист. Так, у хлеба не должно быть плесени и признаков порчи. Напиток на основе старого хлеба, будет небезопасен людям со слабым иммунитетом ― пожилым и детям.

По словам диетолога, готовить квас нужно немного ― столько, сколько можно выпить за ближайшие два дня, поскольку натуральный квас хранится недолго даже в холодильнике.

«Многие пренебрегают этим фактором, не убирают в холод, на дачах оставляют банки на полу, и там ненужная микробиологическая жизнь в продукте начинается мгновенно. А если вы еще и передержите квас, то и спиртов в напитке будет больше. При изготовлении кваса идет несколько этапов брожения, и в том числе вырабатываются спирты», ― цитирует эксперта радио Sputnik.

Читайте также: диетолог Мойсенко рассказал об опасности напитков со льдом в жару.