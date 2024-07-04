Диетолог Мойсенко рассказал об опасности напитков со льдом в жару

В жаркую погоду воздействие на разогретый организм напитка со льдом может быть шоковым.

Из-за воды со льдом может случиться сильное раздражение стенки глотки, что может спровоцировать головную боль, или потерю сознания, или боль в животе, рассказала диетолог, терапевт Римма Мойсенко. По ее словам, людям со слабым горлом не стоит употреблять ледяные напитки, поскольку возможно обострение простуды, например, ангины.

Врач отметила оптимальную температуру прохладительного напитка. Так, нельзя допускать большого контраста между температурой напитка и воздуха.

«На улице +35, разница должна быть не более 15 градусов, значит, готовый напиток не должен быть ниже 20 градусов», ― рассказала специалист.

Кроме того, важно, из какой воды готовили лед для охлаждения напитка, подчеркнула врач.

«Если непонятно, где была взята вода для приготовления льда, то есть вероятность бактериального или вирусного заражения», ― цитирует Мойсенко радио Sputnik.

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