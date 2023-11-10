Напавшего с лопатой на автобус в Сочи дебошира задержали

Инцидент произошел 9 ноября на улице Яна Фабрициуса.

В соцсетях сообщили о том, что неадекватный мужчина разбил стекло и зеркало заднего вида в автобусе. На записи видно, как он бьет лопатой и металлической трубой в стекло водительской двери маршрутного автобуса № 94 и громко нецензурно выражается.

«По данному факту сотрудники ДПС задержали ранее судимого 39-летнего местного жителя. В отношении мужчины составлено два административных протокола», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

В полиции по факту произошедшего продолжается проверка, устанавливаются все обстоятельств инцидента. По результатам проверки примут процессуальное решение.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на кадрах видно, что мужчину в основном интересовала водительская дверь и, возможно, сам водитель, но в салон нападавший зайти не пытался, выкрикивая только: «Сюда иди!». В полиции Сочи сообщили о том, что зарегистрировали сообщение в дежурной части и начали проводить проверку.