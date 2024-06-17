Напавшего на местную жительницу неадекватного мужчину задержали в Краснодаре

В полицию Краснодара обратилась местная жительница, которая сообщила о том, что на улице имени Сергея Есенина на нее напал незнакомый мужчина.

По данным полиции, пострадавшая в результате действий злоумышленника получила травмы. На следующий день этот же гражданин нарушал общественный порядок, вел себя агрессивно по отношению к другим людям.

В момент задержания нарушитель находился в неадекватном состоянии, с внешними признаками опьянения. Личность дебошира установили, им оказался 32-летний житель станицы Отрадной. Мужчину доставили на медосвидетельствование и в отдел полиции, где в его отношении составили протокол о мелком хулиганстве. Также в его отношении проводят доследственную проверку по факту нападения на местную жительницу.

По окончании разбирательства будет принято процессуальное решение, действиям нарушителя дадут правовую оценку. В случае, результаты химико-токсилогического исследования установят, что мужчина употреблял наркотики, ему может грозит до 15 суток административного ареста, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару в Telegram.

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