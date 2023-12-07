Напавшего на 13-летнюю девочку мужчину посадили на два года в Адыгее

Преступление произошло в апреле. Ранее судимый мужчина напал на 13-летнюю девочку на улице в частном секторе Майкопа.

По данным следствия, злоумышленник догнал идущую по тротуару девочку, обхватил сзади ее голову и зажал рукой рот. После он поднес острый край сломанной ветки к горлу ребенка, потребовал отдать ему деньги. Когда девочка сказала, что денег у нее нет, мужчина скрылся.

Подозреваемого задержали, на него завели уголовное дело. Суд признал мужчину виновным в разбойном нападении. Его приговорили к двум годам в колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на один год. Приговор суда вступил в законную силу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Республике Адыгея.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», нападение попало на камеры видеонаблюдения. Ранее подозреваемый был судим за за разбой и преступление против половой неприкосновенности. Он освободился из мест лишения свободы в декабре 2022 года.