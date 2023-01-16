Нападающий Мозес Кобнан стал игроком ФК «Краснодар»

Контракт с «быками» нигериец Мозес Кобнан Дэвид подписал 15 января. Он будет действовать до 30 июня 2026 года.

Соглашения о переходе 20-летнего форварда из словацкого «Железьярне Подбрезова» представители клубов достигли еще в новогодние праздники.

Кобнан будет выступать за «быков» под номером 90, сообщает пресс-служба ФК «Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Мозес Кобнан начал свою футбольную карьеру в словацкой «Середи». Летом 2022 года он перешел в «Железьярне Подбрезова» и в 20 матчах забил 13 голов. Новичок присоединился к команде на сборе в Дубае.