Нападающий Максим Барсов покинул ФК «Сочи»

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Об этом стало известно 1 сентября. Барсов выступал за «Сочи» с момента основания клуба — с 2018 года.

В сезоне 2018/19 Максим Барсов стал лучшим бомбардиром ФНЛ и помог клубу выйти в РПЛ. Всего за 4 года он провел за «Сочи» 53 матча, в которых забил 23 гола и отдела 6 результативных передач.

«Мы благодарим Макса за этот большой путь в составе нашей команды и желаем всего наилучшего в дальнейшем», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Сочи».

Максим Барсов является воспитанником московского «Локомотива». Ранее он выступал за ульяновскую «Волгу», Оренбург, КАМАЗ, петербургское «Динамо». В прошлом сезоне он играл в аренде за «Балтику».

В СМИ появилась информация, что Барсов продолжит карьеру в «Нефтехимике».

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