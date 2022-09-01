Нападающий Максим Барсов покинул ФК «Сочи»
Об этом стало известно 1 сентября. Барсов выступал за «Сочи» с момента основания клуба — с 2018 года.
В сезоне 2018/19 Максим Барсов стал лучшим бомбардиром ФНЛ и помог клубу выйти в РПЛ. Всего за 4 года он провел за «Сочи» 53 матча, в которых забил 23 гола и отдела 6 результативных передач.
«Мы благодарим Макса за этот большой путь в составе нашей команды и желаем всего наилучшего в дальнейшем», — говорится в сообщении пресс-службы ФК «Сочи».
Максим Барсов является воспитанником московского «Локомотива». Ранее он выступал за ульяновскую «Волгу», Оренбург, КАМАЗ, петербургское «Динамо». В прошлом сезоне он играл в аренде за «Балтику».
В СМИ появилась информация, что Барсов продолжит карьеру в «Нефтехимике».
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