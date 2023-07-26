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Нападающий «Краснодара» Олусегун: Галицкий стал бы хорошим президентом России

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/napadayushhij-krasnodara-olusegun-galitskij-stal-by-horoshim-prezidentom-rossii
Нападающий «Краснодара» Олусегун: Галицкий стал бы хорошим президентом России
Сергей Галицкий. Фото Марка Гранкина, «Кубань 24»

Нигерийский футболист, 21-летний нападающий «быков» Олакунле Олусегун высказал свое мнение о владельце клуба Сергее Галицком.

«Я общался с Сергеем Галицким, мы обсуждали мою семью. Он очень хороший человек, с ним приятно вести диалог. Думаю, он мог бы стать хорошим президентом России, но я хотел бы, чтобы он оставался президентом «Краснодара», — цитирует футболиста «Бомбардир».

Олусегун на правах свободного агента переехал в Россию в 2020 году в геленджикский клуб «Виста», где провел полгода. В «Краснодар» нигериец перешел в 2021 году на правах аренды из «Ботева». В июне 2022 года администрация клуба выкупила права на Олусегуна.

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