Нападающий «Краснодара» Олусегун: Галицкий стал бы хорошим президентом России

Нигерийский футболист, 21-летний нападающий «быков» Олакунле Олусегун высказал свое мнение о владельце клуба Сергее Галицком.

«Я общался с Сергеем Галицким, мы обсуждали мою семью. Он очень хороший человек, с ним приятно вести диалог. Думаю, он мог бы стать хорошим президентом России, но я хотел бы, чтобы он оставался президентом «Краснодара», — цитирует футболиста «Бомбардир».

Олусегун на правах свободного агента переехал в Россию в 2020 году в геленджикский клуб «Виста», где провел полгода. В «Краснодар» нигериец перешел в 2021 году на правах аренды из «Ботева». В июне 2022 года администрация клуба выкупила права на Олусегуна.

Читайте также: экс-тренер сборной России назвал ФК «Краснодар» будущей сенсацией сезона РПЛ.