Нападающий ХК «Сочи» Андрей Алтыбармакян выступит на Матче звезд КХЛ

Видео канала «Кубань 24»

Хоккеист вошел в состав команды дивизиона Боброва по итогам голосования болельщиков. Его выбрали 442 человека.

Хоккеист «леопардов» участвовал в гала-матче 5 лет назад. Алтыбармакян первый в КХЛ, кто смог отобраться и через Кубок молодежной хоккейной лиги, и напрямую. Сейчас известны 16 участников шоу из 44. Второй этап отбора — голосование журналистов, третий — решение лиги. Матч звезд КХЛ пройдет 10–11 декабря на арене «Трактор» в Челябинске.

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