Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

Нападающий ХК «Сочи» Андрей Алтыбармакян выступит на Матче звезд КХЛ

Спорт
20.10.2022 12:31
Ссылка https://kuban24.tv/item/napadayushhij-hk-sochi-andrej-altybarmakyan-vystupit-na-matche-zvezd-khl
Видео канала «Кубань 24»

Хоккеист вошел в состав команды дивизиона Боброва по итогам голосования болельщиков. Его выбрали 442 человека.

Хоккеист «леопардов» участвовал в гала-матче 5 лет назад. Алтыбармакян первый в КХЛ, кто смог отобраться и через Кубок молодежной хоккейной лиги, и напрямую. Сейчас известны 16 участников шоу из 44. Второй этап отбора — голосование журналистов, третий — решение лиги. Матч звезд КХЛ пройдет 10–11 декабря на арене «Трактор» в Челябинске.

Читайте также: игроки ХК «Сочи» провели уроки хоккея в двух сочинских школах.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Путин ввел военное положение в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
В Краснодарском крае с 2017 года число миллиардеров выросло более чем в пять раз
В Краснодарском крае с 2017 года число миллиардеров выросло более чем в пять раз
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. На Керченской переправе начал работать пятый паром
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. В Краснодаре будут судить психически нездорового мужчину за жестокое убийство 71-летней пенсионерки
  5. Вице-губернатор Евгений Наумов подал заявку на должность мэра Краснодара
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях