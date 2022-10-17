Игроки ХК «Сочи» провели уроки хоккея в двух сочинских школах
Очередной «Урок хоккея с КХЛ» прошел в гимназии № 1 и школе № 64.
Игроки южан Дмитрий Завгородний, Данила Галенюк, Сергей Попов и Амир Гараев познакомили учеников с правилами игры на льду, рассказали об атмосфере на матчах Континентальной хоккейной лиги, а также подарили сувениры с символикой клуба и билеты на ближайшие поединки сочинцев.
«Классное начало выходного дня. Получил море положительных эмоций. Классно, что КХЛ придумало такой проект, общение с детьми, уроки проводить для них. Было прикольно. Начальные классы, честно скажу, учился хорошо. Потом как более углубленно начал заниматься хоккеем, школа отошла на второй план, игрок ХК «Сочи» Амир Гараев.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», впервые «Урок хоккея» игроки «Сочи» провели в сентябре. Никита Ушнев, Антон Новиков и Евгений Каменский побывали в гостях у учеников начальных классов школы № 56 в Красной Поляне.
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