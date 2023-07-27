Налог для заводчиков собак, кошек и других домашних животных предложили ввести в Госдуме
Политика
27.07.2023 09:42
Также в российском парламенте считают, что нужно ввести такие требования к заводчикам, как регистрация и вакцинация продаваемых животных.
Автор законопроекта, первый зампред комитета Госдумы Владимир Бурматов отметил, что такая мера решит проблему «черных заводчиков», содержащих животных в неприемлемых условиях.
«Эти заводчики не состоят как правило ни в каких кинологических клубах и ассоциациях, потому что ни одно подобное объединение не даст разрешение на такое разведение», — цитируют Бурматова «Известия».
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