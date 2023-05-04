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Наливной терминал в порту Тамань возобновил работу после крупного пожара

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/nalivnoj-terminal-v-portu-taman-vozobnovil-rabotu-posle-krupnogo-pozhara
Наливной терминал в порту Тамань возобновил работу после крупного пожара
Фото пресс-службы ОТЭКО

Резервуары с нефтепродуктами в поселке Волна Темрюкского района загорелись рано утром 3 мая. Площадь пожара достигла 1,2 тыс. кв. метров. С огнем боролись 188 человек и пять пожарных поездов.

«4 мая возобновлена работа терминала наливных грузов в порту Тамань после ликвидации пожара на резервуаре хранения нефтепродуктов, произошедшего днем ранее», — говорится в сообщении ОТЭКО.

Сейчас наливной терминал работает в обычном режиме. Прибывшие на погрузку танкеры обслуживают у морских причалов порта Тамань.

В момент возникновения пожара на наливной терминале в Волне на предприятии сработала автоматическая система пожаротушения и орошения стенок резервуаров. В резервуар под давлением начала поступать смесь для пенотушения. После ЧП все производственные процессы на терминале остановили, а сотрудников эвакуировали.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», пожар на нефтебазе в Темрюкском районе произошел после падения беспилотника.

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