«Наливайки» в Краснодарском крае проверят для урегулирования их работы

Деятельность заведений, продающих алкоголь, проанализируют власти региона.

На основе анализа примут решение о регулировании работы предприятий общепита в многоквартирных домах, заявил заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.

«Сейчас мы тщательно анализируем деятельность таких объектов в нашем крае, и на основе этого анализа будем принимать взвешенное решение, которое защитит интересы не только наших жителей и гостей, но и добросовестного бизнеса», — отметил Руппель.

Депутат Госдумы Сергей Алтухов отметил, что все регионы должны самостоятельно устанавливать жесткие временные рамки, а может и вовсе запретить такую торговлю. В связи с этим закон будет дорабатываться.

«То, что хорошо для Якутии, не всегда применимо в Санкт-Петербурге, а Краснодарский край имеет серьезные отличия от Мурманска или Ярославля. Мы даем регионам в руки инструмент, который позволит регулировать деятельность общепита в МКД в соответствии с запросом граждан и традициями. Теперь они смогут установить жесткие временные рамки или даже полностью запретить такую торговлю. Это не означает точку в этом вопросе. Мы будем отслеживать правоприменительную практику и, если будет необходимость, дорабатывать законодательное регулирование в этой отрасли», — цитирует Сергея Алтухова «РБК Краснодар».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», регионы России смогут регулировать продажу алкоголя в заведениях общепита. Соответствующий законопроект 14 февраля подписал президент России Владимир Путин.