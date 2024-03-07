Налипание мокрого снега на деревьях и проводах ожидается 7 марта на Кубани

По прогнозу синоптиков, в четверг будет облачности. Местами пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега.

Утром в предгорных и северных районах Кубани ожидается налипание мокрого снега на деревьях и проводах. Ветер северо-восточный 5-10 м/с с порывами до 15 м/с.

Днем температура воздуха поднимется до +3…8 °С, в южных районах до +10 °С, в горах 0…+ 5 °С.

На Черноморском побережье будет переменная облачность. Ветер северо-восточный до 7-12 м/с с порывами до 15-20 м/с. Днем потеплеет до +7…12 °С, сообщает Краснодарский ЦГМС.

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