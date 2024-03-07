Наказывать беременных женщин за курение предложили в России

Такая мера позволит сохранить здоровье будущих матерей и их детей.

С инициативой выступил депутат Госдумы РФ Виталий Милонов призвал наказывать курящих беременных женщин, а также отказывать им в продаже любой табачной или никотиносодержащей продукции. Также он предложил не продавать сигареты женщинам с детьми, так как это подвергает риску здоровье ребенка.

«Для ребенка — это смертельный яд. Я бы ввел ответственность беременным за курение сигарет. Это нельзя ни в коем случае делать», — рассказал Милонов.

Омбудсмен Ирина Волынец поддержала инициативу. По ее словам, такая мера перекликается с инициативой о запрете продажи алкоголя в присутствии детей. Она отметила важность увеличения пропаганды ЗОЖ, чтобы впоследствии не пришлось разрабатывать запреты, которые будут пытаться обойти.

«Предложение Милонова — очень здравая и правильная идея. Ценность здоровья и жизни превыше всего», — подчеркнула Волынец.

Тем не менее омбудсмен акцентировала внимание на том, что контролировать соблюдение такого закона — проблематично, сообщает телеканал «360».

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