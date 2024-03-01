Не менее 10 лет: профессор Демин рассказал, сколько лет жизни отнимает курение

Все органы человека страдают от курения, что влияет как на продолжительность жизни, так и на ее качество.

«Нет ни одного органа или системы, которые бы не страдали при употреблении табачной и никотинсодержащей продукции. Это такая ковровая бомбардировка, от которой сокращается продолжительность жизни», — отметил профессор Андрей Демин.

Специалист подчеркнул, что по расчетам российских ученых в 2019 году практически 270 тыс. преждевременных смертей зафиксировали из-за последствий курения. Согласно исследованиям — средний курильщик теряет не менее 10 лет своей жизни.

«В частности, одна работа показала, что люди, курившие с 40 до 80 лет, потеряли в среднем от 12 до 13 лет жизни по сравнению с теми, кто не курит», — добавил он.

Эксперт отметил, что 90% случаев рака легких и верхних дыхательных путей связаны с курением. Также курение провоцирует ишемический инсульт и ишемическую болезнь сердца, геморрагический инсульт, заболевания периферических артерий, гипертоническую болезнь, бронхит, а также гангрену.

«Возникает огромное количество неприятностей. Для мужчин, например, очень важный момент — это сохранение потенции, а курение сокращает этот период на 10-15 лет», — предостерег Демин.

По словам медика, курение — это изменение биохимии мозга на всю жизнь. У курильщика нарушается высшая нервная деятельность, поведение. Демин подчеркнул, что это психическое заболевание.

«Поэтому речь идет не только о продолжительности жизни, ее качестве и появлении болезней, но и о потере человеком воли и возможности осуществить жизненные планы», — цитирует специалиста радио Sputnik.

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