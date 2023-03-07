Накануне Международного женского дня Краснодар увяз в 9-балльных пробках

К вечеру 7 марта на улицах краевого центра образовались серьезные заторы. Сервис «Яндекс Карты» оценил загруженность дорог в Краснодаре в 9 баллов из 10.

По данным на 16:30, сильные пробки появились в центральной части города, на улицах: Красной, Северной, Рашпилевской, Гаврилова, Новокузнечной, Октябрьской, Седина, Промышленной, Костылева, Ленина, Ломоносова, Кубанской Набережной, Корницкого, Березанской, Офицерской, а также на Садовом мосту.

Серьезные заторы образовались и на улицах: Новороссийской, Ялтинской, Ставропольской, Шевченко, Старокубанской, Московской, Солнечной, 1-го Мая, 40-летия Победы, Сормовской, Симферопольской, Дальней, Тургенева, Колхозной, Зиповской, Селезнева, Дзержинского и Автолюбителей.

Кроме того, затруднено движение на выездах из города, на улицах: Тургенева, Индустриальной, Захарова, Уральской, Ростовском шоссе и Восточном обходе.

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