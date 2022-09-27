Накануне Дня народного единства в школах проведут всекубанский час «Герой Донбасса»

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

С инициативой к губернатору Вениамину Кондратьеву обратились участники регионального форума для молодежи «Юфорум».

Один из участников форума предложил провести накануне Дня народного единства, который отмечают 3 ноября, в школах, училищах и колледжах всекубанский час «Герой Донбасса». Занятие посвятят спецоперации на Донбассе. Во время всекубанского часа школьникам и студентам расскажут о подвигах российских военнослужащих. Губернатор Краснодарского края поддержал инициативу.

«Это хорошая идея. Такой урок мужества будет способствовать развитию патриотического воспитания, нравственности и гражданственности», — цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.

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