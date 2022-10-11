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НАК выработал меры по повышению защиты транспортного перехода через Керченский пролив

Политика
11.10.2022 16:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/nak-vyrabotal-mery-po-povysheniyu-zashhity-transportnogo-perehoda-cherez-kerchenskij-proliv
Видео канала «Кубань 24»

Национальный антитеррористический комитет проработал дополнительные меры безопасности транспортного сообщения между Краснодарским краем и Крымом.

Эти вопросы 11 октября обсудили на заседании НАК. Мероприятие проходило в формате видеоконференции, в нем также принимали участие руководители федеральных органов исполнительной власти, правоохранительных органов и специальных служб. Так, в ходе совещания был выработан комплекс дополнительных мер, направленных на повышение уровня антитеррористической защищенности объектов транспортного перехода.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», ранее Владимир Путин подписал указ об усилении мер защиты Крымского моста, а также идущих на полуостров энергомоста и газопровода.

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