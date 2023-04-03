НАК: теракт против Владлена Татарского спланировали спецслужбы Украины

Взрыв в кафе «Стрит-фуд бар № 1» в Санкт-Петербурге на Университетской набережной прогремел 2 апреля в 18:13. В тот момент там проходила встреча военкора Владлена Татарского с подписчиками.

«Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге теракт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины», — говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

Отмечается, что для исполнения теракта в петербургском кафе украинские спецслужбы привлекли агентов из лиц, сотрудничающих с «Фондом борьбы с коррупцией»* (организация признана экстремисткой и иностранным агентом, запрещена в РФ). Задержанная Дарья Трепова была активной сторонницей этой организации, сообщает РИА «Новости».

В результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга погиб Владлен Татарский, еще 32 человека получили различные травмы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оперативники задержали девушку, подозреваемую в убийстве Владлена Татарского. Известно, что Дарье Треповой 26 лет. Она является уроженкой Санкт-Петербурга. На нее завели уголовное дело. Девушку подозревают в убийстве общеопасным способом. За это преступление ей грозит до 20 лет лишения свободы.