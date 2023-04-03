Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

НАК: теракт против Владлена Татарского спланировали спецслужбы Украины

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nak-terakt-protiv-vladlena-tatarskogo-splanirovali-spetssluzhby-ukrainy?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
НАК: теракт против Владлена Татарского спланировали спецслужбы Украины
Фото Александра Демьянчука / ТАСС

Взрыв в кафе «Стрит-фуд бар № 1» в Санкт-Петербурге на Университетской набережной прогремел 2 апреля в 18:13. В тот момент там проходила встреча военкора Владлена Татарского с подписчиками.

«Совершенный 2 апреля в Санкт-Петербурге теракт в отношении известного журналиста Владлена Татарского был спланирован спецслужбами Украины», — говорится в сообщении Национального антитеррористического комитета.

Отмечается, что для исполнения теракта в петербургском кафе украинские спецслужбы привлекли агентов из лиц, сотрудничающих с «Фондом борьбы с коррупцией»* (организация признана экстремисткой и иностранным агентом, запрещена в РФ). Задержанная Дарья Трепова была активной сторонницей этой организации, сообщает РИА «Новости».

В результате взрыва в кафе Санкт-Петербурга погиб Владлен Татарский, еще 32 человека получили различные травмы.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», оперативники задержали девушку, подозреваемую в убийстве Владлена Татарского. Известно, что Дарье Треповой 26 лет. Она является уроженкой Санкт-Петербурга. На нее завели уголовное дело. Девушку подозревают в убийстве общеопасным способом. За это преступление ей грозит до 20 лет лишения свободы.

Статьи
Что произойдет с организмом, если месяц не пить кофе
Что произойдет с организмом, если месяц не пить кофе
Почему кошка любит коробки, пакеты и хозяйский стакан с водой
Почему кошка любит коробки, пакеты и хозяйский стакан с водой
Кто такой Владлен Татарский: 10 фактов о жизни и гибели
Кто такой Владлен Татарский: 10 фактов о жизни и гибели
Кровоточат десна: как лечить и причины
Кровоточат десна: как лечить и причины
20 слов, которых нет в русском языке, но люди упорно их говорят и пишут
20 слов, которых нет в русском языке, но люди упорно их говорят и пишут
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Японский сад в парке «Краснодар». Фоторепортаж
  2. «Грустно от таких цен»: шеф-повар Константин Ивлев возмутился ценой на клубнику в Краснодаре
  3. Ученый оценил вероятность возникновения сильных землетрясений в Сочи
  4. Паромное сообщение между Сочи и Турцией могут запустить в мае
  5. «Хотели погулять без присмотра»: беглецы из Сочи рассказали, почему ушли из дома
  6. Дело о смертельном ДТП, которое совершил сын экс-начальника полиции Краснодара, будут расследовать в СКР
Прямой эфир
Мы в соцсетях