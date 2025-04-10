Найденные в Новороссийске останки мирных жителей времен войны перезахоронили

Останки обнаружили в начале апреля 2024 года во время поисковых работ в Чемизовской щели в окрестностях села Владимировка.

Перезахоронение 78 мирных жителей прошло на кладбище «Кабахаха-1» в Новороссийске. Расстрельную яму, где были найдены останки и множество личных вещей, обнаружили новороссийские поисковики в рамках проекта «Без срока давности».

Это уже вторая расстрельная яма, обнаруженная в Новороссийске за последние годы, сообщает газета «Новороссийский рабочий» в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в горах Новороссийска нашли массовое захоронение мирных жителей времен войны. В первый день поисковых работ в земле обнаружили останки 7 человек, среди которых были дети. Нашли и изъяли фрагменты одежды и пулю. Найденные останки людей и другие предметы направили в лабораторию для проведения генетической и судебно-медицинской экспертиз.

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