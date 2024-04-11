В горах Новороссийска нашли массовое захоронение мирных жителей времен войны

Останки людей обнаружили в Чемизовской щели в окрестностях села Владимировка во время поисковых работ.

В период оккупации в годы Великой Отечественной войны на этом месте была так называемая «расстрельная яма». Осенью 1942 года немецкие солдаты зверски замучили и расстреляли около Владимировки десятки мирных жителей, в том числе детей и стариков.

В первый день поисковых работ в земле обнаружили останки 7 человек, среди которых были дети. Нашли и изъяли фрагменты одежды и пулю.

В рамках расследуемого уголовного дела о геноциде немецкими захватчиками народов Советского Союза в годы войны на месте поисковых работ организовали следственные действия. Останки погибших извлекут из земли для дальнейшей идентификации.

Найденные останки людей и другие предметы направили в лабораторию для проведения генетической и судебно-медицинской экспертиз. Следственные действия в Чемизовской щели продолжатся, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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