Находившийся в федеральном розыске мужчина попался на краже шоколадных яиц в Краснодаре
Ранее неоднократно судимый 24-летний житель Краснодара подозревался в двух грабежах. Ему грозит до четырех лет лишения свободы.
По данным следствия, мужчина похитил с прилавка продуктового магазина на улице Кореновской 32 шоколадных яйца. И на этом не остановился. После этого на улице Тургенева он вырвал из рук женщины сумку, в которой находились смартфон, документы и билеты на поезд. В общей сложности ущерб от его действий превысил 18 тыс. рублей.
Злоумышленника задержали. Выяснилось, что он находился в федеральном розыске. Подозреваемый рассказал, что похищенные яйца он съел, смартфон продал за 1 тыс. рублей прохожему, а сумку выбросил.
На молодого человека завели уголовное дело. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.
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