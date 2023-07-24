Находившийся в федеральном розыске экс-депутат горсовета Анапы предстанет перед судом

Следователи завершили расследование уголовного дело о мошенничестве в отношении 56-летнего Леонида Кориафили.

По версии следствия, летом 2014 года мужчина занимал должность главы администрации Витязевского сельского округа и пообещал приезжему пообещал приезжему помочь купить земельный площадью 1 га для строительства гостиницы на улице Знойной за 30 млн рублей. При этом чиновник знал, что эта земля не продается.

С января по сентябрь 2015 года глава округа получил от покупателя 25 млн рублей. Он понимал, что не сможет помочь в покупке этого земельного участка и предложил мужчине купить участок площадью 2,5 га в Витязево за 100 млн рублей. У покупателя не было такой суммы, поэтому он привлек знакомого. До августа 2017 года они передали чиновнику 110,5 млн рублей. Все полученные деньги он присвоил себе, а покупателя убедил в том, что интересующий его земельный участок можно арендовать с последующим оформлением права собственности.

Из-за махинаций с муниципальной землей на бывшего главу Витязевского округа и депутата городского Совета завели уголовное дело. Он предпочел скрыться от правосудия. Его объявили в федеральный розыск. Кориафили удалось найти и задержать в апреле этого года. На время расследования он находился под домашним арестом.

Следователи собрали достаточно доказательств по этому уголовному делу и направили его для рассмотрения в суд, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», Леонид Кориафили скрылся от следствия и был объявлен в розыск в 2021 году. В марте 2022 года горсовет Анапы лишил его полномочий депутата.