Нахамившего сотруднице пункта выдачи заказов мужчину ищут полицейские в Сочи

Инцидент произошел утром 23 июля в одном из пунктов выдачи заказов популярного интернет-магазина в Адлерском районе Сочи.

О произошедшем сообщили в соцсетях. На опубликованной записи камер наблюдения видно, как в пункт выдачи заказов зашел мужчина. Не получив свой заказ, он устроил скандал — нецензурно выражался, грубил и угрожал сотруднице пункта выдачи.

Сотрудники полиции обратили внимание на эту видеозапись и решили найти агрессивного мужчину.

«Обращение по данному факту в полицию не поступало, зарегистрировано инициативно. Сейчас правоохранители устанавливают личность злоумышленника. По факту произошедшего проводят проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

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