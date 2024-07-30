Материалы и парфюмерию изъяли у плетущих афрокосы «бьюти мастеров» в Сочи

Сотрудники полиции в июле провели рейд для выявления незаконных предпринимателей в Адлерском районе.

На улице Просвещения правоохранители выявили местную жительницу, которая на тротуаре оборудовала место, где продавала парфюмерию и плела африканские косы. Еще один подобный «салон красоты» обнаружили на улице Аллейной. Документов на ведение бизнеса у нарушительниц не было.

За незаконное осуществление предпринимательской деятельности в отношении женщин составили четыре административных протокола. Парфюмерию и материалы изъяли, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

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