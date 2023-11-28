Нагонная волна подтопила 134 двора и 12 домов Ейском районе

В станице Должанской специалисты проводят мониторинг территорий подтопления, а также территорий, которые могут попасть под подтопление.

Задачи по ликвидации последствий ЧС на территории Должанской определили в ходе комиссии, которую провел глава района Роман Бублик.

Всего подтопленными в результате нагонной волны оказались 134 двора и 12 домов. Сейчас пожарные перекачивают воду мотопомпой из прилиманной зоны в Азовское море. Уже откачали 3,5 тыс. куб. м воды.

На месте работают 8 человек, снегоболотоход, пожарная автоцистерна, автомобиль быстрого реагирования и трактор, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС.

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