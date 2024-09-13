Наделить все исторические символы России особым статусом предложили в Госдуме

Особым охранным и культурным статусом должны быть наделены все исторические символы России.

С инициативой выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. По его словам, исторические символы — неотъемлемая часть культуры. Он предложил рассмотреть вопрос о создании нормативного документа, наделяющая особым статусом исторические символы. По его словам, к ним можно было бы отнести символику династии Романовых, флаг Российской империи 1914 года, военные знамена Российской империи и знамя Спаса Нерукотворного, боевые, знамена и флаги Советской Республики и СССР, сообщает RT.

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