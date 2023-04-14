Надели все лучшее сразу: две девушки пытались вынести 18 вещей из магазина одежды в Краснодаре
Происшествия
14.04.2023 10:54
Сигнал «Тревога» поступил сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии из ТЦ на улице Дзержинского.
Прибыв на место, правоохранители выяснили, что две девушки пытались похитить из магазина 18 вещей на сумму более 25 тыс. рублей. Злоумышленницы в примерочной надели на себя брюки, футболки и кофты в несколько слоев и, не оплатив одежду, попытались выйти из магазина. Замысел не удался — сработали противокражные рамки, и охранники нажали тревожную кнопку.
Девушек передали сотрудникам полиции, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю
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