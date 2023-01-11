Надел кольцо на палец и сбежал: мужчина ограбил ювелирный магазин в Сочи

С заявлением о грабеже в полицию Сочи обратился директор одного из ювелирных магазинов на улице Демократической в Адлерском районе.

Мужчина рассказал, что один из покупателей попросил продавца показать золотое кольцо стоимостью 76 тыс. рублей. Надев украшение на палец, злоумышленник сбежал.

Прибыв на место, полицейские опросили работников магазина, составили ориентировку и передали ее дежурным нарядам полиции, а также в ювелирные салоны и ломбарды района.

Вскоре из ювелирного салона на улице Свердлова поступил сигнал «Тревога». Продавец по ориентировке опознала подозреваемого в одном из клиентов, сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю.

Прибывшие на место сотрудники Росгвардии и ППС задержали 29-летнего приезжего из Казани. Выяснилось, что украденное кольцо он успел сдать в ломбард.

На подозреваемого завели уголовное дело. За грабеж ему грозит до четырех лет лишения свободы. В настоящее время он находится под стражей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: житель Кубани на угнанной машине ограбил салон сотовой связи и угрожал убить свидетеля.