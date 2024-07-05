Над Ростовской областью силы ПВО сбили десять беспилотников

Атака БПЛА произошла ночью 5 июля.

По словам главы региона Василия Голубева, силами ПВО сбито десять беспилотников. По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона и в Азовском районе. К местам возгораний выехали пожарные расчеты.

По предварительной информации, пострадавших нет. Информация уточняется.

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Подготовлен пункт временного размещения для всех, кому это будет необходимо. Среди пострадавших от падения обломков сбитых БПЛА — двое детей. По данным источника, после атаки БПЛА в Приморско-Ахтарске от осколочного ранения в живот в больнице скончалась 6-летняя девочка.