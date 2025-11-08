Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Над регионами России ночью 8 ноября сбили 79 украинских беспилотников

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nad-regionami-rossii-nochyu-8-noyabrya-sbili-79-ukrainskih-bespilotnikov
Над регионами России ночью 8 ноября сбили 79 украинских беспилотников
Фото Игоря Хошобина, «Кубань 24»

Российские военные прошедшей ночью отразили очередную попытку ВСУ атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских дронов. Из них 36 БПЛА сбили над Ростовской областью. Десять беспилотников обезвредили над Брянской областью, девять — над Курской, восемь — над Волгоградской.

По пять дронов уничтожили над Белгородской областью и Крымом. Три перехватили над Саратовской областью. По одному БПЛА сбили над Воронежской, Смоленской и Орловской областями, сообщает Минобороны России.

Читайте также: эксперт Мясоедов объяснил новый режим «охлаждения» сим-карт борьбой с БПЛА. По словам специалиста по информационной безопасности, эта мера направлена против беспилотников которыми злоумышленники управляют по дистанционной связи.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Фото Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях