Над регионами России ночью 8 ноября сбили 79 украинских беспилотников

Российские военные прошедшей ночью отразили очередную попытку ВСУ атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

Всего дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 79 украинских дронов. Из них 36 БПЛА сбили над Ростовской областью. Десять беспилотников обезвредили над Брянской областью, девять — над Курской, восемь — над Волгоградской.

По пять дронов уничтожили над Белгородской областью и Крымом. Три перехватили над Саратовской областью. По одному БПЛА сбили над Воронежской, Смоленской и Орловской областями, сообщает Минобороны России.

Читайте также: эксперт Мясоедов объяснил новый режим «охлаждения» сим-карт борьбой с БПЛА. По словам специалиста по информационной безопасности, эта мера направлена против беспилотников которыми злоумышленники управляют по дистанционной связи.

Подпишись, здесь всегда интересно.