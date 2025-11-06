Над регионами России ночью 6 ноября уничтожили 75 украинских БПЛА

В ночь на четверг дежурные силы ПВО отразили очередную попытку противника атаковать объекты на территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов.

Всего в течение ночи дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 75 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Из них 49 сбили над территорией Волгоградской области и 7 — в небе над Крымом.

В Воронежской области подавили 6 БПЛА, еще 4 дрона обезвредили в Ростовской области, 3 — в Белгородской и 2 — в Орловской.

По одному беспилотнику уничтожили в Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Читайте также: в аэропорту Краснодара сняли ограничения на полеты, введенные ночью 6 ноября. Запрет на вылет и посадку воздушных судов в аэропорту кубанской столицы ввели в связи с угрозой атаки БПЛА. Беспилотную опасность в крае отменили в 7:39.

