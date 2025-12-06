Над регионами России ночью 6 декабря сбили 116 украинских беспилотников

В ночь на субботу ВСУ предприняли очередную попытку атаковать объекты на территории России при помощи беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.

В общей сложности за ночь дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 116 украинских БПЛА. Из них 29 — над Рязанской областью, 27 — над Воронежской и 23 — над Брянской. Также 21 беспилотник обезвредили над Белгородской областью. Еще шесть сбили над Тверской областью. По три украинских дрона уничтожили над Курской и Липецкой областями. Над Тамбовской областью обезвредили два БПЛА.

Над Тульской и Орловской областями сбили по одному беспилотнику, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

